"Я родился в Питере, но вырос в Украине, и считаю себя украинцем на 100 процентов. У меня есть вопросы к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите, как обосранные, и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, убивают наших жен, матерей, детей, а вы ничего не говорите, ничего не комментируете. Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе объединитесь и покажете людям, что действительно происходит у нас в стране?

Миколенко обратился к звезде сборной России: "Пока ты и твои обосранные футболистики молчат, в Украине убивают мирных"

Многих из вас я знаю, со многими знакомыми, и вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно. Ребята, вы оказываете влияние на людей, покажите это, я прошу вас, пожалуйста. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пора показать яйца в реальной жизни", – сказал Ярмоленко в своем Instagram.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от соревнований под своей эгидой. Ни один из местных игроков или тренеров открыто не осудил преступные действия Путина на территории Украины.

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