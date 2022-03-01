Кроме финансовой помощи вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко пытался поддержать свою родину еще и в медийной плоскости.

32-летний вингер написал в частные сообщения самому популярному футбольному сообществу в мире с названием 433. У него более 47 миллионов подписчиков в Instagram.

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"Привет, ребята, нам нужна помощь", – обратился Андрей. Не увидев никакой реакции за сутки, Ярмоленко написал: "Идите на х*й. Спасибо вам за ответ". Скриншот монолога украинец опубликовал в своем Instagram .

Ранее к 433 обращался донецкий Шахтер, но получил отказ. Сообщество заявило, что никогда не освещало войну и ситуация в Украине не станет исключением.