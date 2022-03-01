Андрей Шевченко записал видеообращение к итальянцам, которое включили на табло Сан-Сиро. Болельщики тепло встретили месседж своего кумира.

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"Дорогие итальянские друзья, на Сан-Сиро прошу вас сделать ощутимой вашу поддержку мира в Украине. Украинский народ хочет мира, потому что мир не имеет границ, потому что то, что нас объединяет, должно быть сильнее того, что нас разъединяет. Остановим эту войну вместе. Обнимаю всех", – сказал Шевченко.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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