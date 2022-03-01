"Я считаю, что главное, чтобы эти средства пошли на помощь Украине. Инициатором был Сергей Ребров. Он написал, что нужно помочь. Мы начали собирать ребят, все с понедельника начали делать трансферы из банков, чтобы помочь Украине.

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Скажу так, что к нападению это могло быть вне политики, но сейчас это определение не подходит. Сейчас страдают украинцы. Нужно объединяться против этого и находить решение, чтобы завершить эту войну. Потому что многие пострадали, многие потеряли свои дома", – заявил Малиновский в эфире ТСН .

Напомним, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Миколенко, Коваленко, Ребров и другие украинские легионеры и футболисты уже собрали более 600 тысяч евро на нужды армии.