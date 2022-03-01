Малиновский: Ребров был инициатором создания фонда помощи украинской армии
Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о создании фонда в поддержку нашей армии.
"Я считаю, что главное, чтобы эти средства пошли на помощь Украине. Инициатором был Сергей Ребров. Он написал, что нужно помочь. Мы начали собирать ребят, все с понедельника начали делать трансферы из банков, чтобы помочь Украине.
"Два года назад Аталанта играла здесь в Лиге чемпионов": Малиновский в отчаянии от ракетных ударов России по Харькову
Скажу так, что к нападению это могло быть вне политики, но сейчас это определение не подходит. Сейчас страдают украинцы. Нужно объединяться против этого и находить решение, чтобы завершить эту войну. Потому что многие пострадали, многие потеряли свои дома", – заявил Малиновский в эфире ТСН.
Напомним, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Миколенко, Коваленко, Ребров и другие украинские легионеры и футболисты уже собрали более 600 тысяч евро на нужды армии.
Россия напала на Украину: тренер Ярмоленко "за" бан оккупантов, Воронин убегает из Москвы, Вернидуб идет на войну (LIVE)