"Я работал во многих странах: Беларуси, Молдове, России и Украине. Сегодня мое сердце из Украины. Во Львове я тренирую футбольный клуб Рух. Прекрасно понимаю менталитет украинцев. Я всегда общался на русском языке и никогда не ощущал никакой дискриминации. Украинцы – прекрасная, искренняя, трудолюбивая и свободная нация. Они всегда отстаивали и будут отстаивать независимость и суверенитет своей страны. Свободолюбие, без сомнения, есть в ДНК украинского народа.

"Война пришла в украинские дома": Дулуб призвал захватчиков отказаться от захвата Украины

Сегодня в украинские дома пришла беда. Российские военные убивают мирных жителей, гибнут женщины и дети. Это настоящее преступление, за которое придется расплачиваться следующим поколениям. Я прошу всех адекватных россиян: остановите эту войну, пока не поздно. Поверьте, украинцы будут защищать свою страну до конца. Это сильная духом нация. Вы почувствуете сильное сопротивление не только украинских военных, но и пенсионеров, женщин и детей. Здесь вас не ждут. Потому, россияне, остановитесь. Призываю Россию остановить войну.

Дорогие мои соотечественники белорусы, умоляю вас: не идите воевать в братскую Украину. Вам это никогда не простят не только украинцы, но и ваши дети и внуки. Слава Вооруженным Силам Украины. Слава Украине!" – цитирует Кучука официальный сайт Руха.

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