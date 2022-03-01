"Под давлением Ассоциации пляжного футбола Украины 28 февраля Международная организация пляжного футбола (BSWW) приняла решение лишить Россию всех соревнований по пляжному футболу и занимается корректировкой календаря на сезон 2022 года!

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Напомним, что страна-агрессор в прошлом году принимала чемпионат мира по пляжному футболу под эгидой FIFA, который бойкотировала сборная Украины. Маленькая победа!" – сообщила пресс-служба АПФУ на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили Россию и ее клубы из всех соревнований.

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