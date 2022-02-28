"Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с ассоциациями, а также полностью доверяем УЕФА и их решениям.

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Мы предполагаем, что матчи со Спартаком будут упразднены", – цитирует спортивного директора Оливера Минцлаффа пресс-служба клуба в Twitter.

РБ Лейпциг и Спартак должны были встретиться в рамках 1/8 финала Лиги Европы и первый матч был запланирован уже на 10 марта. Однако неадекватная идея России вторгнуться в Украину рискует оставить оккупантов в изоляции от любых соревнований.

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