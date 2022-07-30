Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

У поддержки Украины нет предела, а вот у новостного редактора – есть. Следовательно, это уже 45 новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Ахметов не заработает на звезде Шахтера, россияне опозорились фейком о легенде Харькова

13:10. Заря объявила заявку на матч Лиги конференций с рокировкой экс-форвардов сборной Украины. Напомним, первый номинально домашний поединок луганцев в еврокубках состоится 4 августа в Люблине.

12:39. Болельщик Эвертона Пол Стреттон, забивавший с пенальти в ворота киевского Динамо, оказался волонтером. Он активно помогает украинским беженцам после начала войны. По информации Liverpool Echo, бывший полицейский в сопровождении коллег преодолел 1300 миль в Перемышль, чтобы помочь жертвам российского вторжения.

12:05. А вот уже бывший партнер Вербича по команде – Томаш Кендзера – отказался от предложения 4-кратного чемпиона Франции. Поляк хочет помочь Динамо пробиться в Лигу чемпионов.

10:44. Беньямин Вербич, перешедший в Панатинаикос, поблагодарил Динамо за время, проведенное в Украине. "Вместе мы переживаем ужасные времена. Ужасная, несправедливая война, где гибнут невинные люди. Дети, которые ходили на футбол, поддерживали любимые команды и просто радовались жизни. Я оставляю любимый клуб, любимую команду, по которой я буду очень скучать. Мой сын Май наполовину украинец и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец", – написал, в частности, словенский полузащитник.

9:58. "Мы не ПСЖ": игрок Динамо не закрепился в топ-чемпионате – тренер озвучил оригинальную мотивацию отказа. После начала полномасштабной войны футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с киевлянами, рассчитанный до конца 2026 года.

9:00. "Шевченко подписал себе приговор": вице-президент Федерации футбола Крыма – о сотрудничестве коуча с оккупантами.