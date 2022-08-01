Шахтер и Байер должны провести последний раунд переговоров по трансферу Мудрика, сообщил Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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Отмечается, что если Михаил так и не переберется в Байер, то на 99,9% останется в донецком клубе.

Напомним, украинец ранее согласовал переход в лагерь "фармацевтов" – был определен срок контракта и сумма компенсации Шахтеру. Однако впоследствии "горняки" решили подзаработать на трансфере, пытаясь продать свою звезду подороже. Мудрик уже отказал Ювентусу и Милану и заверил, что хочет выступать только за Байер, однако финальная стадия переговоров с немцами проходит очень сложно.

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