Украинская Премьер-лига работает над продажей телеправ на сезон 2022/23. Есть несколько кандидатов.

Тендер единого телепула УПЛ стартовал. Пока поступили две заявки на полную трансляцию (все матчи в прямом эфире), информирует FanDay .

"Есть претендент, и не один": Дикий – о трансляциях матчей УПЛ сезона 2022/23

Setanta Sports была чуть ли не первой, изъявившей желание освещать поединки украинского первенства. Ее конкурентом неожиданно стал телеканал "Эспрессо TV". MEGOGO в списке претендентов на полную трансляцию нет.

Также есть кандидаты и на другие пакеты трансляций, в частности, на отдельные встречи. Если ни один из участников тендера не предложит "адекватную" цену, то УПЛ может запустить собственный телеканал.

Кстати, новая кампания украинской элиты должна стартовать 23 августа. Расписания матчей пока нет.

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