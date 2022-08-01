"Тарасову, как и другим экс-партнерам из Локомотива, я сбрасывал много видео о войне. Он мне написал: "Как ты там, с тобой все хорошо? Зачем ты мне это прислал?". Я ответил: "Дим, у нас война". Он отписал стандартными фразами: "Война – это плохо, я против войны". Говорю: "Это хорошо, что ты против войны, но её развязал твой "вежливый президент". Больше он не отвечал мне".

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Был один случай, что мы с ним из-за этого поругались. Когда я увидел у него эту футболку, то забрал ее и спрятал. Потом он все же нашел и тихонько надел. Знал бы я тогда, что произойдет, то сжег бы эту футболку прямо в раздевалке.

Плохо, что они так зазомбированы. Некоторые из Локомотива пытались мне что-то доказывать, когда был Майдан. Я им сразу сказал: "Ребята, выключите телевизор. Вы ездите в Европу, а не живете в юртах в Сибири, должно же у вас быть критическое мышление".

Мне страшно смотреть, как оккупанты привозят в разрушенный Мариуполь телеэкраны и транслируют свою пропаганду. Вы лучше воду привезите людям, ублюдки! Этих всех соловьевых, киселевых, скабеевых надо первыми посадить на скамью подсудимых в Гааге вместе с Путиным", – рассказал Михалик в интервью Fanday.

Напомним, что Тарас перебрался в московский клуб в 2013 году и покинул его спустя 6 лет, в 2019-м.

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