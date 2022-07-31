Полузащитник Шахтера Майкон, перебравшийся в Коринтианс на правах аренды, может завершить сотрудничество с донецким клубом.

Шахтер поддерживает контакты с португальскими, итальянскими и английскими клубами по поводу возможной продажи Майкона, сообщает Sport.ua.

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Наиболее вероятным новым местом работы бразильца является Бенфика, которая этим летом плодотворно работала с "горняками" насчет перехода Давида Нереса. Если Шахтеру удастся договориться об отступных, то клуб разорвет аренду игрока в Коринтиансе. Сам хавбек, как ожидается, согласится на такой переход, поскольку в Бразилии он согласился на уменьшение зарплаты.

Добавим, что Шахтер в 2018 году выложил за Майкона 6,6 млн евро. За это время бразилец сыграл в 98 поединках, в которых записал в свой актив 8 голов и 9 ассистов.

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