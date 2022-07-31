"Реакция СК Днепр-1 на переход Йовичевича в Шахтер? Они нас пытаются перевести на эмоциональный контекст: "Вы переманили" и так далее. А как вы представляете выбор главного тренера в клубе? Классический вариант: ты приходишь и говоришь, что есть первый вариант, второй и третий. Мы проанализировали три варианта и выбрали этот вариант. Вышли на контакт со всеми тремя потенциальными вариантами.

"СК Днепр-1 тоже не всегда вел себя корректно": Ребров встал на защиту Йовичевича, которого травят за переход в Шахтер

Первый вопрос, хочет ли у нас тренер работать. Второй вопрос – связанный с контрактом. Каждый тренер, особенно иностранец, имеет своих юристов. Юрист тренера сказал, что можно подписывать контракт с Шахтером. Мы сели и подписали. Они в СК Днепр-1 начинают говорить, что он последовал правилу ФИФА 7. Там вообще никакого отношения к ФИФА 7 и близко не было. Они даже не понимают, как это все работает.

Если есть намерение уйти по ФИФА 7, то футболист или тренер должен написать письмо клубу, из которого он уходит, сообщить о том, что он прекращает контракт на основе этого правила. Только тогда это будет работать. Пусть СК Днепр-1 покажет бумагу, что Йовичевич ушел по статье ФИФА.

Это все эмоции. И нашего тренера могут пригласить куда-нибудь. У нас был Фонсека, уже сборы чуть не начинались, но вышла Рома. Фонсека сказал, что хочет уйти. У нас был с ним 3-летний контракт. Я мог его не отпустить. Но понимаю, что если сердце тренера уже не здесь, то как бы ты его ни уговаривал и деньги не прибавлял – головой он уже там. В СК Днепр-1, по моему мнению, должны понять этот момент", – поделился Палкин в интервью Tribuna.

Напомним, Йовичевич со скандалом покинул СК Днепр-1, присоединившись к Шахтеру, хотя днепряне имели опцию продления контракта со специалистом.

Шахтер завершил сборы ничьей: новичок дебютировал, автогол лишил Йовичевича первой победы – впереди Моуринью