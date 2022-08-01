23 августа Шахтер сыграет на НСК Олимпийский в матче-открытии, сообщил журналист Игорь Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Шахтер или Байер: Мудрик на этой неделе должен узнать, в каком клубе начнет новый сезон

Пока неизвестно точно, кто станет соперником "горняков", но сообщается, что президент УАФ Андрей Павелко хотел бы, чтобы это был Кривбасс. Динамо и СК Днепр-1 проведут свои игры позже, поскольку у них запланированы поединки еврокубков.

Жеребьевка календаря матчей УПЛ должна пройти уже на этой неделе. В августе планируется сыграть 2 тура, базовые даты – 23 и 28 августа.

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