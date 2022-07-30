"В течение длительного времени после начала российского вторжения мы с Жиро регулярно общались и он однозначно высказался, что во время войны желания возвращаться в Украину у него нет. Мы искали выход из этой ситуации.

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Предлагали ему компромисс – найти вариант с трансфером, за который мы могли бы получить финансовую компенсацию. Ведь клуб потратил некоторые ресурсы на подписание этого игрока зимой. Жирайр отказался. Он просто оказался в клубе Урарту, где провел полгода, согласно Приложению 7 к правилам ФИФА.

А летом из новостей на Transfermarkt мы узнали о постоянном контракте игрока с Урарту. Хотя никаких официальных документов по этому поводу наш клуб не согласовывал. Контракт Маргаряна с Вересом рассчитан на 3 года. Клуб сразу обратился в Transfermarkt и портал исправил формулировку с постоянного трансфера на годовую аренду.

Также мы обратились в клуб Урарту и Армянскую ассоциацию футбола с вопросом – на каких основаниях игрок сейчас выступает в чемпионате Армении. Однако ответа не получили. Это очень неприятная ситуация. Мы не против, чтобы Жиро играл в Армении. Но хотели бы найти компромисс, выгодный всем сторонам. Будем надеяться, что нам это удастся. Потому что очень не хочется идти в футбольные судебные инстанции", – цитируют Коваля Рівненські новини.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине армянский легионер Вереса Жирайр Маргарян, так и не успевший дебютировать за ровенчан, перешел на правах полугодовой аренды в Урарту. Его контракт с украинским клубом действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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