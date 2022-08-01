Херсонский клуб выступил с официальным заявлением о возможной причастности своих представителей к псевдоклубам оккупантов.

"Официально. Ни один из нынешних работников руководящего, тренерского и административного состава МФК Кристалл Херсон не имеет отношения к созданным после 24 февраля в городе Херсоне футбольным клубам или их подобию", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что оккупанты основали на базе Кристалла свой псевдоклуб под названием Фрегат, а его тренером должны назначить Сергея Шевченко, возглавлявшего херсонцев.

Интересно, что ранее специалист не сторонился позировать с флагами УПА и Украины с надписью Севастополь.

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