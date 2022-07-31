"Знаете, я за то, чтобы чемпионат был обязательно возобновлен, хотя, если откровенно, то склонялся к тому, что соревнование следует проводить в одной из соседних стран. Все же заинтересованные организации остановили свой выбор на Украине. Надеюсь, что будет учтен каждый пустяк, чтобы участникам была гарантирована безопасность, это будет вызов для всей Украины.

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Что касается претендентов на "золото", то лидерам – Динамо и Шахтеру – никто не угрожает, хотя "горнякам" желательно доукомплектоваться легионерами, если они хотят хорошо выступить в Лиге чемпионов. От кого можно ждать сюрпризов? Прежде всего от Руха, в рядах которого много талантливой молодежи, горящей желанием громко заявить о себе", – цитирует Маркевича Команда 1 .

Напомним, сезон 2021/22 не был доигран из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Новая кампания должна стартовать 23 августа, но расписания матчей пока нет.

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