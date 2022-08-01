Представительницы футбола также присоединились к флешмобу, который запустили украинские женщины в поддержку Елены Зеленской и против гендерных стереотипов.

Первая леди Украины приняла участие в фотосессии для американского Vogue. Фото с digital-обложки журнала вызвало резонанс в мире. Но нашлись те, кто начал критиковать Зеленскую за неженскую позу. Историк моды и фэшн-критик Зоя Звиняцкивская запустила флешмоб #sitlikeagirl, к которому уже присоединились звезды, политики и простые украинки. Поддержать первую леди решили и в Кривбассе, опубликовав фотографии футболисток на трибунах.

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"Этот флешмоб – возможность еще раз доказать, насколько демократическое и свободное наше общество. Современная украинская женщина может делать все! Мы осуждаем любые стереотипные сексистские суждения. Ценности, исповедуемые первой леди, мы, игроки женского ФК Кривбасс, полностью разделяем.

Гендерное равенство, женское лидерство и, главное, независимость во всех проявлениях этого слова. От права быть самой собой до суверенитета нашей страны, за которую мы все сейчас боремся, не обращая внимания на гендерную принадлежность", – говорится на официальном сайте криворожцев , которые также поблагодарили Елену Зеленскую за поддержку женского футбола и активное содействие в его развитии в Украине.