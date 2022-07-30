"13.02.2013 я прилетел в Донецк и прямо из аэропорта уехал на Донбасс Арену, Шахтер – Боруссия Дортмунд, был вечер Лиги чемпионов. Какая игра! Какая атмосфера, какие эмоции, какая ночь! На следующий день я подписал контракт с ФК Шахтер. Прошло девять лет, и мы вместе пережили волшебные моменты, невероятные ночи, увлекательные игры, тысячи эмоций, которые я мог испытать с каждым болельщиком "горняков".

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Пережили также и менее счастливые времена, но гораздо больше насладились моментами эйфории и славы. Игры, титулы и моменты, которыми мы жили, никогда не сотрутся из моей памяти. Сегодня, 30.07.22 закончился мой контракт с ФК Шахтер не так, как я себе представлял, не по своему желанию. Однако моя эмоциональная связь будет вечной.

Я горжусь тем путем, который мы прошли вместе, друзьями, которых я нашел, и опытом, который мы получили бок о бок. Особая благодарность президенту Ринату Ахметову за поддержку и доверие, я безгранично благодарен. Моя любовь, благодарность и уважение за прием и привязанность всем болельщикам Шахтера и украинскому народу. Слава Украине!" – написал Исмаили на украинском языке в Instagram.

Отметим, что Исмаили выступал за Шахтер с февраля 2013 года, всего сыграл в 228 поединках, записав в свой актив 16 голов и 42 ассиста.

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