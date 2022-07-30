"Я не знаю, что такое команда Фрегат. Знаю только, что ее возглавил Сергей Васильевич Шевченко, с которым у нас были хорошие отношения. Но этим поступком он подписал себе приговор.

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Для меня это большое удивление. У фанатов Таврии, Николаева были хорошие отношения с Сергеем Васильевичем. То, что он сделал сейчас, — не налазит на голову. Думаю, он там не получит ни одной зарплаты и не проведет ни одного матча.

В последний раз я общался с Сергеем Шевченко еще перед новым годом. Затем он заболел, перенес операцию на сердце в марте. Мы ему даже сбрасывали немного денег. И тут на тебе – Фрегат! Операцию ему делали в Херсоне – он там живет и не уезжал оттуда после начала войны.

Оккупанты создали эту недокоманду, чтобы продемонстрировать иллюзию нормальной жизни в Херсоне. Кого из футболистов они могут втянуть? Думаю, что никого. Разве что откровенных аматоров или сами оккупанты переоденутся в футбольную форму. Когда создавался чемпионат Крыма, то кацапы заманивали туда иллюзией больших денег. Но в ситуации с временно оккупированным Херсоном, они не могут предложить даже деньги", – сказал Комуняр в комментарии FanDay.

Интересно, что ранее Сергей Шевченко не стеснялся позировать с флагами УПА и Украины с надписью Севастополь.

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