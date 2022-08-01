Безумная победа Кривбасса, Ингулец одолел Кремень, а Рух уступил Львову: спарринги
Украинские клубы продолжают готовиться к старту нового сезона. Читайте отчет о матчах Футбол 24.
Товарищеские матчи.
Севлюш – Кривбасс – 0:9
Голы: Банада, 6, 45, Хобленко, 11, Задерака, 28, Н. Волошин, 40, Хомченовский, 48, Рябов, 63, 64, Попчук, 70
Ингулец – Кремень – 2:1
Голы (у победителей): Близниченко, ?, Одарюк, ?
Рух – Львов –0:1
Гол: Бугай, 52
Удаление: Ильющенков, 45, (Львов)
Кривбасс поиздевался над любительским Севлюшем – подопечные Вернидуба отправили аж 9 голов в ворота соперника. Отметим дубли Банады и Рябова, а также голами отличились динамовец Назар Волошин и экс-игрок Зори Дмитрий Хомченовский.
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Ингулец в товарищеской встрече обыграл Кремень, голами за представителя УПЛ отличились Близниченко и Одарюк. А Львов благодаря голу Бугая одержал победу над Рухом, играя второй тайм в меньшинстве из-за удаления Ильющенкова.
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