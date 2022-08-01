Сага с переходом полузащитника Шахтера Михаила Мудрика в топ-чемпионат понемногу утомляет. Создается впечатление, что 21-летняя звезда "горняков" стала заложником чьих-то игр. Отклоненное 20-миллионное предложение Брентфорда, отказ Ювентусу и ряду клубов на фоне переговоров с Байером, практически согласованный контракт с "фармацевтами", воплотить который в жизнь постоянно что-то мешает.

Шахтер или Байер: Мудрик на этой неделе должен узнать, в каком клубе начнет новый сезон

По информации Foot Mercato, такой неопределенностью решила воспользоваться Ницца, в лагере которой украинца называют не иначе как "новый Неймар". Опытный наставник французского клуба Люсьен Фавр умеет работать с молодыми звездами и очень хотел бы видеть Мудрика в своей команде. Цена в 20 млн евро совсем не пугает "орлят".

Напомним, ранее известный инсайдер Игорь Бурбас заявил, что эта неделя должна стать решающей для Михаила – планируется финальный раунд переговоров между Шахтером и Байером. Однако появление третьего игрока на трансферной арене может снова смешать все карты.

К слову, новый сезон Лиги 1 Ницца, которая в прошлом чемпионате финишировала пяткой, начнет 7 августа выездным матчем против Тулузы.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?