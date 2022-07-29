Динамо разгромно уступило Эвертону – Миколенко промолчал, сказочный дебют, киевляне пропустили от болельщика
Эвертон обыграл Динамо в рамках благотворительного матча. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".
Благотворительный матч
Эвертон – Динамо – 3:0
Голы: Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 78
Для Фрэнка Лэмпарда отчетный поединок был последним шансом проверить свою команду в товарищеском матче перед стартом сезона. Наставник "ирисок" не стал "изобретать велосипед" и выпустил боевой состав. В то же время Мирча Луческу полностью изменил стартовою одиннадцатку. С первых минут вышли разве что те, кто против Фенербахче выходил на замену. Александр Караваев занял место на фланге нападения, получив своеобразное вознаграждение за победный гол в ворота турок.
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Виталий Миколенко вывел свою нынешнюю команду с капитанской повязкой. На стартовых минутах игроки Эвертона пытались активно заигрывать своего украинского легионера. Но угроза пришла из другого места. Джеймс Тарковски из пределов центрального круга забросил в чужой штрафной. Там Александр Сирота не был готов к борьбе с Калвертом-Льюином. Англичанин открыл счет уже в дебюте.
Постепенно Динамо привыкло к давлению и начало оттеснять соперника к его воротам. Не хватало только вычурности впереди. Лучший момент у киевлян – это удар со штрафного в исполнении Андриевского. Пикфорд в красивом прыжке не дал мячу залететь в девятку ворот. У Эвертона неожиданно самым опасным игроком первого тайма оказался Тарковски. Центральный защитник своими передачами из глубины несколько раз создавал угрозу владениям Нещерета. С таким атакующим потенциалом "ириски" имеют все шансы снова только бороться за выживание в АПЛ.
О большей части второго тайма даже говорить не стоит. Тоскливо и безынициативно... Все изменило появление на поле Дуайта Макнила. Форвард только вчера подписал контракт с Эвертоном, а сегодня вышел дебютировать. Феерично дебютировать! Макнил оформил дубль. Сначала расшатал Сироту и четко пробил под штангу с линии штрафной. Дальше грамотно открылся под подачу с фланга. Забарный просто наблюдал, как 22-летний англичанин во второй раз прошивает Бойко. Ответить киевляне так и не смогли.
В компенсированное время состоялось символическое представление. В ворота Динамо назначили пенальти. Это сделали специально для Пола Стреттона. Болельщик "ирисок" вышел на поле и реализовал удар с 11 метров. Денис Бойко, как и положено, не мешал.
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