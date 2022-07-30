Защитники Игорь Дуць и Олег Лень продолжат карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Карпаты объявили о подписании двух игроков – один из них выступал за сборные Украины

Условия и сроки контракта не сообщаются. Известно только, что оба игрока перешли в команду Андрей Тлумака в статусе свободных агентов. Игорь будет играть за Карпаты под номером 3, а Олег выбрал себе футболку с цифрой 28 на спине.

Напомним, Дуць – воспитанник Львова и Шахтера. Именно в донецком клубе начал профессиональную карьеру, выступая преимущественно за молодежные составы. Успел поиграть за Мариуполь, Рух и казахский Окжетпес. В феврале заключил соглашение с Минаем, однако из-за войны не смог дебютировать за закарпатцев. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Лень – воспитанник Карпат, однако за главную команду не играл. С 2020-го выступал за Рух. Прошлый сезон на правах аренды провел в ивано-франковском Прикарпатье. Transfermarkt просит за него 125 тысяч евро.

Напомним, сезон 2022/23 львовяне начнут в Первой лиге. Прошлую недоигранную кампанию Карпаты завершили на первом месте в группе А.

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