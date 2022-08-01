Донецкий клуб договорился с Легией об аренде их тренировочного комплекса в Польше.

Соглашение об аренде комплекса Шахтером рассчитано на период с августа по ноябрь 2022 года, сообщает официальный сайт "горняков".

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Отмечается, что комплекс расположен в 20 минутах езды от Международного аэропорта имени Шопена в Варшаве и в 30 минутах от центра Варшавы, включая стадион Легия, где Шахтер будет играть в Лиге чемпионов. Интересно, что тренировочная база была удостоена звания "Лучшее спортивное сооружение 2021 года" в престижном рейтинге Sport Biznes Polska.

Также на полях тренировочного центра Шахтер U-19 будет проводить свои домашние поединки юношеской Лиги УЕФА.

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