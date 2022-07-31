Полузащитник сборной Украины Александр Зубков не станет помощником для своей команды в последнем раунде квалификации ЛЧ.

"Фради" в первом раунде отбора прошли Тобол, а во втором не без проблем переиграли Слован . Теперь чемпионов Венгрии ждет последний рывок перед групповым этапом – двухматчевое противостояние с Карабахом.

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На официальном сайте УЕФА опубликована заявка Ференцвароша на поединки с азербайджанцами. Российский тренер Станислав Черчесов снова проигнорировал хавбека Александра Зубкова. В этом сезоне в список на ЛЧ украинец еще не попадал. Первая встреча между "Фради" и Карабахом состоится 3 августа на выезде, ответный матч запланирован на 9 число.

Ранее Черчесов объяснял отсутствие Зубкова потребностью дать ему больше времени на отдых после возвращения из сборной Украины. Но последний матч за "сине-желтых" Александр провел еще 11 июня.

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