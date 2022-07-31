Спортивный директор Штурм Грац Андреас Шиккер радуется, что его команде не придется играть в Стамбуле при безумной поддержке местных фанатов.

"Я доволен победой украинцев и рад, что именно Динамо будет нашим соперником. Но не потому, что киевляне слабее Фенербахче, а потому, что нас лишили настоящего ада в Стамбуле.

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Мне пришлось стоять 70 минут, иначе я бы не увидел игру. Весь стадион бушует, это действительно жестко. Я не знаю, как некоторые из наших игроков отреагировали бы на такую атмосферу. Я не услышал криков о Владимире Путине на главной трибуне. Если они были, то это, конечно, безумие", – приводит слова Шиккера kleinezeitung.

Напомним, уже 3 августа состоится первый поединок между Динамо и Штурмом Грацом, начало в 21:00. Ответный матч запланирован на 9 августа, начало в 21:30.

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