Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин возмущен тем, что россияне до сих пор не исключены из ФИФА после всего, что они натворили в Украине во время своего вторжения.

"Началась полномасштабная война, а на конгрессе ФИФА принимают русский язык официальным. Взяли выкинули две бедные африканские ассоциации за какой-то коррупционный скандал, а здесь россияне творят что хотят, и даже в повестке дня нет темы исключения России из ФИФА.

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Мы призывали исключить команды РФС из УЕФА и ФИФА, почему этого не делали другие украинские клубы? Каждый должен отвечать за себя. У нас есть четкая, жесткая и понятная позиция. Если мы сражаемся, то воевать надо везде. А то выходит, что наш футбол они убили, а в России спокойно играют себе чемпионат и еще претендуют, чтобы выступать в Лиге чемпионов, говорят, что хотят на чемпионат мира. У них все хорошо, а мы страдаем все. А ФИФА их еще и поддерживает. Что должно сделать Россия, чтобы ее исключили из ФИФА? Атомную бомбу сбросить на нас?

Я говорил иностранным журналистам, что ФИФА – это как Господь Бог: все понимают, что он есть, но его никто не видел. На e-mail они не отвечают и на контакт не выходят. Где они вообще? Их месседжи, что мы одна футбольная семья, мы за мир… Где эта семья была, когда у нас началась война? Мы только просили, чтобы нас услышали. Здесь семьи нет. Им безразлично", – эмоционально высказался Палкин в интервью Tribuna.

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