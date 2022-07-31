Палкин: Что должна сделать Россия, чтобы ее исключили из ФИФА? Атомную бомбу скинуть на нас?
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин возмущен тем, что россияне до сих пор не исключены из ФИФА после всего, что они натворили в Украине во время своего вторжения.
"Началась полномасштабная война, а на конгрессе ФИФА принимают русский язык официальным. Взяли выкинули две бедные африканские ассоциации за какой-то коррупционный скандал, а здесь россияне творят что хотят, и даже в повестке дня нет темы исключения России из ФИФА.
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Мы призывали исключить команды РФС из УЕФА и ФИФА, почему этого не делали другие украинские клубы? Каждый должен отвечать за себя. У нас есть четкая, жесткая и понятная позиция. Если мы сражаемся, то воевать надо везде. А то выходит, что наш футбол они убили, а в России спокойно играют себе чемпионат и еще претендуют, чтобы выступать в Лиге чемпионов, говорят, что хотят на чемпионат мира. У них все хорошо, а мы страдаем все. А ФИФА их еще и поддерживает. Что должно сделать Россия, чтобы ее исключили из ФИФА? Атомную бомбу сбросить на нас?
Я говорил иностранным журналистам, что ФИФА – это как Господь Бог: все понимают, что он есть, но его никто не видел. На e-mail они не отвечают и на контакт не выходят. Где они вообще? Их месседжи, что мы одна футбольная семья, мы за мир… Где эта семья была, когда у нас началась война? Мы только просили, чтобы нас услышали. Здесь семьи нет. Им безразлично", – эмоционально высказался Палкин в интервью Tribuna.
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