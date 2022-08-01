Журналист Игорь Бурбас рассказал, как Динамо ищет варианты, кем заменить Беньямина Вербича, который покинул клуб.

"Динамо просматривало кандидатов из УПЛ, поскольку из других чемпионатов никто не поедет, а тут некого пригласить. Шахтер имеет Мудрика, а других нет смысла приглашать. Единственную кандидатуру, которую Луческу одобрил – Кабаев из Зари", – озвучил Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Вербич официально перешел в Панатинаикос

Добавим, что Кабаев провел 17 поединков за Зарю в прошлом сезоне, в которых отличился голом и ассистом. Владислав может сыграть как на обоих флангах, так и на позиции атакующего хавбека.

Напомним, накануне Вербич перешел в Панатинаикос, подписав с греками контракт сроком 3 года.

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