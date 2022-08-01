На лидера "бело-синих" Виктора Цыганкова появился еще один претендент.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков находится на радарах клуба из АПЛ, сообщил журналист Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

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По информации источника, киевляне пока не получали предложений по трансферу футболиста, однако 24-летним игроком интересуется одна из команд АПЛ, но это не топ-клуб чемпионата Англии.

Напомним, контракт Цыганкова с Динамо действует до 30 июня 2023 года. Ранее Виктор даже начал сотрудничество с футбольным агентством брата Гвардиолы, чтобы ускорить свой переход в топ-чемпионат. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро. К слову, раньше Виктором интересовалась Севилья.

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