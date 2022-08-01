"Перед самым сбором команды стало известно, что в клубе будет новый спортивный директор и тренер. Соответственно они планируют формировать новую команду. Как мне объявили, в их планы я не вхожу. Потому мы и решили расторгнуть контракт.

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Не было проблем с разрывом сделки? Сложностей никаких не было, в этом плане все хорошо. Не было ли обиды на клуб? Когда ты с февраля напрямую готовишься к сборам с одной командой, отказываешь всем другим клубам, потому что у тебя есть предварительный контракт, обычно остается определенный осадок после всего этого. Но обижаться времени нет, это жизнь и нужно двигаться дальше", – рассказал Чоботенко в комментарии Footboom.

Сергей так и не подписал полноценный контракт с СК Днепр-1, к которому неофициально присоединился в феврале этого года. Чоботенко является воспитанником Динамо и успел поиграть за Мариуполь в УПЛ.

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