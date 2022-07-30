Словенский полузащитник Беньямин Вербич поблагодарил "бело-синих" за время, проведенное в Украине.

"Уважаемые болельщики Динамо, горжусь каждым прожитым здесь днем. Я люблю Динамо, люблю Киев и Украину.

Вербич официально перешел в Панатинаикос

4 года назад я приехал в Украину работать. В хороший европейский клуб с большими традициями и максимальными задачами. В команду с добродушным коллективом и заботливым президентом. С первых дней я чувствовал себя как дома.

Вместе мы переживаем ужасные времена. Ужасная, несправедливая война, где гибнут невинные люди. Дети, которые ходили на футбол, поддерживали любимые команды и просто радовались жизни. Я оставляю любимый клуб, любимую команду, по которой я буду очень скучать. Мой сын Май наполовину украинец и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец.

Динамо Киев, Украина, спасибо вам! Я горд войти в историю большого клуба. Вербич – динамовец навсегда", – написал Беньямин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне 28-летний словенец перешел в Панатинаикос, подписав с греками контракт сроком 3 года.

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