Артета высмеял прогноз суперкомпьютера на чемпионство Арсенала: "Возможно, ему нужно обновить программное обеспечение"
Главный тренер "канониров" Микель Артета оценил перспективы своей команды в борьбе за золото АПЛ.
"Как я оцениваю шансы Арсенала в чемпионской гонке? Что мы в ней. Мы должны смотреть на себя, демонстрировать свое лучшее, выигрывать наши матчи и ждать, что произойдет.
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Эта лига чрезвычайно требовательна, и здесь может быть много поворотов. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы выиграть эту лигу.
Мы полностью сосредоточены, потому что на кону стоит очень много, и мы хотим выполнить работу. Мы знаем, что мы очень молодая команда с очень ярким будущим, у нас есть много возможностей для совершенствования. Мы постараемся продолжать развиваться.
Что я думаю о суперкомпьютере, который дает 26% на нашу победу в текущем сезоне АПЛ? Я не знаю, что сказать. Возможно, мы сможем настроить компьютер, чтобы сделать процент немного выше. Возможно, ему нужно обновить программное обеспечение. Мы можем помочь ему это сделать и предоставить больше инструментов. Надеюсь, мы сможем это изменить", – цитирует Артету football.london.
Напомним, после 34-х туров Арсенал лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков. У Манчестер Сити на один балл меньше, но есть игра в запасе. Ливерпуль с 74-мя баллами идет третьим.
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