"Как я оцениваю шансы Арсенала в чемпионской гонке? Что мы в ней. Мы должны смотреть на себя, демонстрировать свое лучшее, выигрывать наши матчи и ждать, что произойдет.

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Эта лига чрезвычайно требовательна, и здесь может быть много поворотов. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы выиграть эту лигу.

До слова, вже 28 квітня Арсенал зіграє на полі Тоттенхема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "канонірів" оцінюють коефіцієнтом 1,75, а "шпор" – 4,61. Нічия – 4,1. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,63.

Мы полностью сосредоточены, потому что на кону стоит очень много, и мы хотим выполнить работу. Мы знаем, что мы очень молодая команда с очень ярким будущим, у нас есть много возможностей для совершенствования. Мы постараемся продолжать развиваться.

Что я думаю о суперкомпьютере, который дает 26% на нашу победу в текущем сезоне АПЛ? Я не знаю, что сказать. Возможно, мы сможем настроить компьютер, чтобы сделать процент немного выше. Возможно, ему нужно обновить программное обеспечение. Мы можем помочь ему это сделать и предоставить больше инструментов. Надеюсь, мы сможем это изменить", – цитирует Артету football.london.

Напомним, после 34-х туров Арсенал лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков. У Манчестер Сити на один балл меньше, но есть игра в запасе. Ливерпуль с 74-мя баллами идет третьим.

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