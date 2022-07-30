Турецкий Фенербахче продолжает открещиваться от позорного поведения своих болельщиков во время игры в квалификации Лиги чемпионов с киевским Динамо.

"В отчете, описывающем отношение обеих сторон по поводу матча с Динамо, который состоялся 27 июля 2022 года, отмечается, что Фенербахче не имеет никакого отношения к этой проблеме. Отмечается роль Фенербахче как спортивного клуба, деликатная позиция и шаги, предпринятые клубом на следующий день в этом отношении.

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Относительно того, что УЕФА начал расследование с определением "некорректное поведение", о котором еще не было сообщено в Дисциплинарный комитет, наш клуб подошел к этому вопросу деликатно и быстро подготовил исчерпывающее заявление. В заявлении, адресованном Федерации футбола Турции и направленному в УЕФА через федерацию, позиция нашего клуба с 24 февраля 2022 года, первого дня российско-украинской войны, и то, что он сделал в этом процессе до настоящего времени, подробно раскрыта конкретными фактами.

В декларации еще раз подчеркивается, что, как отмечается нашим клубом в официальном заявлении, обнародованном на следующий день после матча, вышеупомянутая риторика была решительно отвергнута. Она никоим образом не совместима с ценностями нашего бренда и его реакциями на социально-гуманитарные вопросы. Товарищеский матч под девизом "Футбол ради мира", сыгранный с донецким Шахтером 19 апреля с целью привлечь внимание к невинным людям и детям, пострадавшим от войны, привлечь внимание к проблеме, оказать материальную и моральную поддержку, был продемонстрирован как яркий пример отношения нашего клуба к этому вопросу.

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В нашем клубе подчеркнули, что 20-секундные возгласы, звучавшие с части трибун в 120-минутном матче, нельзя трактовать как политическую позицию, и было бы несправедливо привлекать к ответственности клуб как юридическое лицо.

Кроме того, перед матчем, во время матча и после гола игроки киевского Динамо очень четко совершали провокационные действия в отношении наших болельщиков, что видно на фото и видео. Наш клуб также поделился изображениями футболок с надписью "Остановите войну", в которых игроки находились перед первым матчем, а также фотографиями делегаций двух клубов, собравшихся на дружном ужине перед матчем в Стамбуле.

Мы не принимаем восклицания, которые были на матче. Еще раз мы четко заявляем, что не позволим увязывать эту проблему с нашим клубом и брендом", – говорится в заявлении Фенербахче на официальном сайте.

Напомним, после гола Буяльского фанаты турецкого клуба начали напевать кричалки в честь Владимира Путина, войска которого продолжают убивать украинцев. Мирча Луческу в знак протеста проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, а Динамо пожаловалось делегатам УЕФА.

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