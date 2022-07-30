"Я розмовляв із Ребровим. Він сказав, що Аль-Айн має принципову позицію – ніколи не підписувати футболістів, старших 30 років.

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Ярмоленко став першим футболістом віком від 30 років, якого підписали. Поки що єдиним. Зрозуміло, що на нього розраховують, якщо його беруть у такому віці на такий контракт", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live. Цікаво, що перехід Андрія відбувся саме завдяки позиції Сергія Реброва.

Нагадаємо, капітан збірної України вирішив перебратися в ОАЕ після того, як його контракт з Вест Хемом завершився. Ярмоленко вже навіть встиг дебютувати за Аль-Айн у товариському матчі. Поки без результативних дій.

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