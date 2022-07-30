Артета выделил главные черты Зинченко на футбольном поле и вне его
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался об Александре Зинченко после победы над Севильей (6:0) в Кубке Эмирейтс.
"Прежде всего, хотел бы отметить его ментальность. Он привык выигрывать. Победа – это самое важное, выигрывать – правильный путь. Александр является перфекционистом и действительно требовательным парнем.
Первый трофей Зинченко и хет-трик Жезуса в видеообзоре матча Арсенал – Севилья – 6:0
Знаю его очень хорошо. Он дает нам те качества, которых у нас раньше в команде не было, дает нам возможность задействовать его на разных позициях. Очень рад, что теперь он у меня есть", – цитирует Артету сайт Арсенала.
Напомним, лидер сборной Украины подписал с "канонирами" контракт на четыре года и уже принял участие в нескольких спаррингах. Официально дебютировать за Арсенал Зинченко сможет 5 августа в первом туре АПЛ против Кристал Пелас.
Арсенал разбомбил Севилью и взял Кубок Эмирейтс – Зинченко сорвал овации, Жезус забил еще 3, Артета определился с основой