Президент Фенербахче Али Коч выступил со скандальным заявлением по поводу скандирования фанатов своего клуба в поддержку Владимира Путина во время игры с Динамо.

"Мы не будем просить прощения у Украины. Объясняю причину. После возмутительных заявлений украинского посла он должен извиняться перед нами. Вы, видимо, были поражены поклонниками противоположной команды, которые с трепетом относятся к каждой теме в СМИ.

В Фенербахче нашли крайнего в позорном скандировании фанатов в поддержку Путина – официальное заявление турок

Есть сообщество, которое не стесняется переходить на нашу сторону, кто бы ни был руководством, президентом или спортсменом. Мы сосредоточены на объединении, а не на разделении. Есть так много факторов, разделяющих страны, что футбол не должен стоять на первом месте.

Я два дня думал об этой несправедливости, об этих двойных стандартах, оскорблении Фенербахче. Мы говорим о 20-секундном событии. Напомню, матч был 120 минут. Мы пропустили второй гол, ничего не произошло, мы вылетели, не было скандирования, это было после первого гола. Я считаю, что это неуместно и не нужно. Это было скандирование, далекое от идентичности Фенербахче, но что мы будем делать, мы будем закрывать рты?

Еще до начала матча мы видели, как вратарь, игравший в Турции (речь о Денисе Бойко, который играл за Бешикташ – прим.), провоцировал трибуны перед матчем. Он начал это. Потом случился гол. Снова тот игрок выскочил со скамьи и совершил такие движения.

Динамо пожаловалось на фанов Фенербахче за песни о Путине – экстренное совещание УЕФА, турки нашли жалкое оправдание

Забивший игрок также отличился (речь идет о Буяльском – прим.). Но это заявление не подходит нам. Я даже хочу поблагодарить Луческу. Он подозвал игрока к себе и накричал на него. Спасибо. Снова неполная информация, Луческу не пришел на пресс-конференцию, потому что протестовал из-за празднования.

Я считаю ненужным и неуместным скандировать, даже если это происходит из-за гнева. Но я осуждаю тех, кто пытается наклеить ярлык на большое сообщество Фенербахче с его 115-летней славной историей, вызывая мгновенный гнев некоторых болельщиков, а также тех, кто хочет связать 20-секундное скандирование с политической идентичностью. Позиция как Турции, так и Фенербахче по этому вторжению ясна. Какая она? У нас есть украинские и российские игроки", – приводит слова Коча ntvspor.

Всесвітня ганьба, гидування і пошук провокаторів: реакція України й закордону на кричалку фанів Фенербахче про Путіна