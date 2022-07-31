Металлист 1925 объявил на своем официальном сайте о начале сотрудничества с детской футбольной школой легенды харьковского футбола Клейтона Шавьера, которому помогает Эдмар.

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"Еще когда я не закончил карьеру футболиста, у меня была мечта открыть футбольную школу. Чтобы дать детям возможность стать профессиональными футболистами, возможно, стать новыми Клейтонами Шавьерами. Для меня очень интересно это сотрудничество. Думаю, что оно будет полезно для обеих сторон. Потому что дети будут расти и знать, что у них есть возможность попасть в профессиональный футбол. Как из Бразилии в Украину, так и из Украины в Бразилию", – отметил Шавьер.

Добавим, что сотрудничество Металлиста 1925 и школы Клейтона Шавьера имеет целью не только возможность для бразильских детей попасть в профессиональный футбол в Украине, но и для воспитанников Металлиста 1925 поехать тренироваться в Бразилию.

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