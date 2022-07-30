Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку повномасштабної загарбницької війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже 45 новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі та його вплив на гру мільйонів.



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13:10. Зоря оголосила заявку на матч Ліги конференцій з рокіровкою екс-форвардів збірної України. Нагадаємо, що перший номінально домашній поєдинок луганців у єврокубках відбудеться 4 серпня в Любліні.

12:39. Уболівальник Евертона Пол Стреттон, який забивав з пенальті у ворота київського Динамо, виявився волонтером. Він активно допомагає українським біженцям після пачатку війни. За інформацією Liverpool Echo, колишній поліцейський у супроводі колег подолав 1300 миль до польського Перемишля, щоб допомогти жертвам російського вторгнення.

12:05. А ось вже колишній партнер Вербіча по команді – Томаш Кендзьора – відмовився від пропозиції 4-разового чемпіона Франції. Поляк хоче допомогти Динамо пробитись у Лігу чемпіонів.

10:44. Беньямін Вербіч, який перейшов у Панатінаїкос, подякував Динамо за час, проведений в Україні. "Разом ми переживаємо жахливі часи. Жахлива, несправедлива війна, де гинуть невинні люди. Діти, які ходили на футбол, підтримували улюблені команди та просто раділи життю. Я залишаю улюблений клуб, улюблену команду, за якою я дуже сумуватиму. Мій син Май наполовину українець і він є вболівальником київського Динамо, яким був, є та буде його батько", – написав, зокрема, словенський півзахисник.

9:58. "Ми не ПСЖ": гравець Динамо не закріпився у топ-чемпіонаті – тренер озвучив оригінальну мотивацію відмови. Після початку повномасштабної війни футболіст скористався правилом ФІФА і призупинив контракт з киянами, розрахований до кінця 2026-го.

9:00. "Шевченко підписав собі вирок": віце-президент Федерації футболу Криму – про співпрацю українського коуча з окупантами.