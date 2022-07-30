Еще один наш соотечественник решил попробовать легионерского хлеба.

Полузащитник Металлиста Артем Белый перешел в армянский Ван, сообщает пресс-служба клуба.

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22-летний футболист подписал контракт с командой из города Чаренцаван в статусе свободного агента на один сезон – до лета 2023 года.

Напомним, Белый – воспитанник днепровского футбола. Успел поиграть за Зарю (U-19), Черноморец, Ворсклу (за которую дебютировал в УПЛ), ВПК-Агро, Волчанск и Металлист. В прошлом сезоне провел за харьковчан 4 матча во всех турнирах, в которых отличился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

К слову, украинец уже успел дебютировать за новую команду: в первом туре чемпионата Армении Ван минимально одолел Лернаин Арцах, а Белый провел на поле весь матч.

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