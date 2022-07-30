Главный тренер луганцев Патрик ван Леувен определился со списком игроков, которые примут участие в матче третьего по силе еврокубка против румынского клуба Университатя Крайова.

Всего в заявку Зари на матч 3-го тура квалификации Лиги конференций попали 23 футболиста, сообщает официальный сайт "мужиков". Интересно, что в составе отсутствует Александр Гладкий – его место занял свежеподписанный Денис Безбородько.

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Голкиперы: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин.

Защитники: Максим Имереков, Арсений Батагов, Игорь Снурницын, Ахмед Алибеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Смиян.

Полузащитники: Дмитрий Мышнев, Николай Михайленко, Егор Назарина, Владимир Бражко, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Вячеслав Чурко, Кристиан.

Нападающие: Владислав Кабаев, Даниил Алефиренко, Максим Лунев, Денис Безбородько.

Напомним, первый номинально домашний поединок между украинской и румынской командами пройдет 4 августа в Люблине. Начало встречи в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч состоится в Румынии 11 августа.

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