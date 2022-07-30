Чемпионат Австрии 2022/23, 2-й тур

Штурм Грац – Зальцбург – 2:1

Голы: Хейлунд, 23, 51 – Чергорд, 87

Штурм в преддверии поединка с Динамо в 3-м раунде квалификации в Лигу чемпионов одержал неожиданную победу над действующим чемпионом Австрии – Зальцбургом. Счет открыл датский форвард Хейлунд, который запрессинговал голкипера и в подкате забил мяч в ворота.

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В начале второй половины Расмус продемонстрировал свой дриблинг, получив мяч от Данте в центре поля. Хейлунд пробросил мяч мимо защитника и убежал на свидание с вратарем, мощным ударом его завершив. Чергорд отыграл один гол, но Штурм Грац удержал победный счёт. Отметим, что экс-форвард Шахтера Фернандо вышел в стартовом составе Зальцбурга, но за 85 минут игрового времени не совершил результативных действий.

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Таким образом, Штурм Грац стал лидером турнирной таблицы, набрав 4 очка, Зальцбург второй с 3 пунктами. Вскоре, 3 августа, Штурм встретится с Динамо в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, начало в 21:00.