"Последнюю неделю с Динамо тренируется Кирилл Ковалец. Клубу не нужно усиление этой позиции и Динамо не рассматривает его подписание.

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Это происходит для того, чтобы он восстановил форму после травмы, а также чтобы набить ему цену.

Александрия очень хотела его оставить в своем составе и предлагала чуть ли не рекордную зарплату в своем клубе – 30 тысяч долларов и 150 тысяч подъемных. Почему не остался? Ковалец хочет развития карьеры. Ему 29 лет, он хочет поиграть либо где-то в Европе, либо в каком-то топ-клубе", – сказал Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, Ковалец стал свободным агентом после завершения контракта с Александрией. В октябре полузащитник получил ужасную травму "крестов", поэтому успел наиграть в сезоне лишь 11 матчей, оформив 1 гол и 2 ассиста.

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