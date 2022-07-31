29-летний аргентинец стал игроком Аль-Васла, сообщает пресс-служба клуба . Очевидно, Поблете воспользовался разрешением ФИФА по приостановке контрактов, ведь дубайский коллектив подписал его на правах свободного агента.

Хавбек Металлиста продолжит карьеру в чемпионате Армении

Херонимо перебрался в Металлист только зимой, проведя несколько товарищеских матчей за харьковчан. После полномасштабного вторжения России в Украину опорный хавбек вернулся на родину, где играл за Индепендьенте на правах аренды (9 матчей).

Заметим, Аль-Васл выступает в профессиональной лиге ОАЭ. Туда летом тоже перебрался Андрей Ярмоленко (Аль-Айн). Встреча обоих коллективов намечена на 20 декабря. Сам чемпионат стартует в сентябре.