Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

У поддержки Украины нет предела, а вот у новостного редактора – есть. Следовательно, это уже 43 новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: "Золотой мяч" на передовой, потеря Шахтера, миллион на ВСУ от легенд и звезд

14:10. Палкин снова наехал на ФИФА из-за ухода легионеров, вспомнив начало российской агрессии. Свежее интервью функционера появилось в британской прессе.

13:32. "Мы не могли никого украсть": Срна эмоционально ответил на обвинения СК Днепр-1 насчет Йовичевича.

12:58. Во вторник, 26 июля, Шахтер сыграет в гостях с Аяксом в рамках благотворительного турне. Стало известно, где можно просмотреть поединок "горняков" с самым титулованным клубом Нидерландов.

12:17. Защитник сборной Хорватии признался в верности московскому клубу. Позорное заявление футболист сделал после тайного бегства бывшего защитника Манчестер Юнайтед из России.

11:46. Продолжение мыльной оперы. Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о своем разговоре с новым наставником Шахтера относительно скандального ухода хорвата из СК Днепр-1: "Он консультировался с несколькими юридическими компаниями по поводу своего контракта. Он уверен, что с юридической точки зрения свой контракт с СК Днепр-1 он отработал. А продление еще на год не вступило в силу, потому что должно было быть обоюдное согласие сторон.

Он призвал не верить всему, что пишут в печати, сказал, что там много нюансов. Он сказал, что сразу сообщил СК Днепр-1 и Андрея Русола, как только получил официальное предложение".

11:05. Ответный матч квалификации в Лигу чемпионов между Фенербахче и Динамо будет более доступным для украинских болельщиков. Стамбульскую встречу будут транслировать на бесплатном телеканале, правда, не обошлось без неприятного нюанса.

10:33. Патриотическая фотография: Ярмоленко и Ребров встретились с украинскими болельщиками после матча Аль-Айна в Германии.

9:45. Шахтер после потери многих легионеров анонсировал серьезное усиление команды. Ранее "горняки" довольно скромно работали на трансферном рынке, объявив лишь два скромных подписания.

9:00. В сеть попали фото новой формы киевского "Динамо". Кроме традиционных цветов, к которым привыкли болельщики, в сезоне 2022/23 киевляне будут играть еще и в желтой форме. Очевидно, это знак поддержки Украины, которая продолжает защищать свои земли от российского вторжения.