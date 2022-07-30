Шахтер и Утрехт встречались в благотворительном поединке в рамках "Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine". Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Утрехт – Шахтер – 2:2

Голы: Редан, 7, Кривцов, 65 (авт) – Бондаренко, 41, Крыськив, 47

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Кащук, Мудрик, Сикан.

Третья попытка Йовичевича одержать первую победу с Шахтером

Матч Утрехт – Шахтер стартовал в 17:30 по киевскому времени на стадионе Галгенвард в Утрехте. В предыдущих поединках на сборах "оранжево-черные" разошлись миром с нидерландской Фортуной (3:3) и проиграли Аяксу (1:3). Соответственно Игор Йовичевич еще не побеждал в статусе наставника Шахтера. Это была третья попытка хорвата.

По сравнению с матчем против Аякса, в котором Шахтер серьезно "повозили" (особенно во втором тайме, когда вышел резерв), наставник провел только две смены. Николай Матвиенко вернулся в состав вместо молодого Козика, а вместо Андрея Тотовицкого вышел Даниил Сикан. Соответственно, можно заключить, что основу команды Йовичевич определил. По крайней мере, на текущее время. Время для экспериментов у нового тренера еще есть.

В запасе Шахтера оказался новичок Богдан Михайличенко, пришедший из Андерлехта на правах аренды. Сергей Кривцов тоже попал в заявку, преодолев проблемы со здоровьем.

Снова неудачный старт от "горняков" – неприятная тенденция

Дебют игры был за хозяевами. Утрехт зажал "горняков" на их половине поля. Уже на первых минутах ошибся Трубин, который после подачи углового отбил мяч в спину Сикана. Обошлось. Первый удар в сторону ворот украинцев из пределов штрафной – неточно. Больше владели мячом игроки Утрехта на старте игры. Шахтер, как и против Аякса, действовал вторым номером.

Без быстрого гола не обошлось. Его забил Утрехт уже на 7-й минуте Банальная подача с левого фланга нашла Редана, пробившего мимо Трубина. Коллективная ошибка "горняков" в защите – Корниенко дал подать, Матвиенко не смог выбить, а Бондарь ужасно обработал мяч, который и отскочил к нападающему хозяев. 0:1.

Как и в матче с Фортуной, Шахтер очень быстро пропустил. Тут же мог быть второй гол, но Трубин вовремя вышел и забрал мяч. Снова очень неудачное начало для команды Йовичевича. Фортуна за первые 15 минут забила дважды, а Аякс не отличился только чудом. Такие слабые стартовые отрезки от "горняков" настораживают.

Ошибся Трубин, отдав мяч сопернику. Заметно нервничали украинцы, а вот у Утрехта выделялся автор забитого мяча. 21-летний Дайшон Редан регулярно доставлял хлопоты Бондарю с Матвиенко, а в середине тайма прессинг нидерландцев чуть не привел ко второму голу. Буз отобрал мяч, вошел в штрафную и пробил мимо дальнего угла.

Шахтер таки пришел в себя и забил в ответ

Первая острая атака Шахтера только в районе 30-й минуты. Мудрик получил мяч в штрафной, пробросил мимо соперника, но пробить не сумел. Впервые напомнил о себе Михаил, а вот Сикан и Кащук совершенно не получали мяч. Когда Кащук наконец-то разогнался, то отдал прямо в ноги сопернику.

Наконец-то и удар в створ – Бондаренко несильно пробил в руки киперу. Хоть что-то.

Кащук получил мяч в штрафной, но начал исполнять финт Зидана вместо удара по воротам. Интересное решение, которое себя не оправдало. Сикан отдавал вразрез на Мудрика, а мяч после рикошета чуть не очутился в воротах. Веселее стало на последних минутах тайма в атаке "горняков" – подопечные Йовичевича перехватили инициативу.

В конце концов Шахтер таки сравнял еще до перерыва. Конопля справа отдал на Сикана, Даниил в касание отбросил на Бондаренко, а Артем тоже одним касанием покатил мяч в дальний угол. Классный гол на последних минутах тайма.

После откровенно провального старта подопечные Йовичевича постепенно смогли прийти в себя и выровняли положение. Хотя не стоит забывать о крайне слабых 30 минутах – много потерь, полное отсутствие контратак и посредственный контроль мяча. Еще один немаловажный факт – почти не работали фланги атаки, что в последние годы было визиткой "оранжево-черных".

Дебют Михайличенко и обмен голами – Йовичевич снова без победы, впереди встреча с Моуринью

На второй тайм Йовичевич сменил всю команду. Одним из тех, кто появился на поле, стал Богдан Михайличенко – дебют воспитанника Динамо за Шахтер. И спустя неполные две минуты новичок принял участие в голевой атаке. Прострел Богдана с левого фланга перехватили, но Вакула вторым темпом навесил на Крыськива, который принял мяч и вторым касанием пробил в угол ворот. В отличие от первого тайма, старт второй половины игры получился идеальным.

Утрехт тоже использовал ряд замен. Отметим одну – сверхактивный Редан ушел отдыхать, а вместо него вышел Бас Дост, поигравший за Айнтрахт, Спортинг, Вольфсбург и сборную Нидерландов. Но первый момент у ворот Шахтера после перерыва создал защитник Санья, который смело пошел в атаку и пробил мимо ближнего угла.

Второй гол Шахтера успокоил игру. Утрехт, как и во время львиной части первого тайма, больше держал мяч, но остроты у ворот Алексея Шевченко не было. Единственный момент на 65-й минуте призвел к автоголу. Его автором стал Кривцов. Молодой Козик не смог выбить мяч после навеса, а от Сергея круглый оказался в сетке.

После этого последовала игра на три результата. Моменты были у обеих ворот – и Утрехт, и Шахтер могли вырвать победу, но все завершилось в целом логичным миром – 2:2. С Басом Достом, в отличие от Редана, защита украинцев справилась. Второй тайм "горняки" в атаке провели значительно лучше, но досадная ошибка свела усилия украинцев насмарку. Вторая ничья в трех матчах.

Это был последний поединок "горняков" на сборах в Нидерландах. Следующий матч Шахтер сыграет 7 августа против Ромы в столице Италии. Жозе Моуринью – первый победитель всех трех еврокубков – проэкзаменует Йовичевича и его команду.

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