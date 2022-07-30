Польский легионер Динамо Томаш Кендзёра не планирует уходить из Динамо, пока киевляне продолжают выступления в квалификации Лиги чемпионов, сообщил Томаш Влодарчик на YouTube-канале Meczyki.

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По информации журналиста, 28-летний защитник отклонил предложение французского Лилля, а также пока не рассматривает варианты из Германии – сейчас на поляка есть спрос в Бундеслиге. Кендзёра мог бы воспользоваться правилами ФИФА и перейти в новую команду, однако поступил благородно, оставшись преданным Динамо в такое трудное время.

Напомним, Томаш выступает за "бело-синих" с 2017 года. После начала полномасштабной войны перешел в родной Лех, однако вернулся в Динамо после завершения аренды, став одним из двух легионеров (вместе с Вербичем), которые не побоялись продолжить выступления в Украине.

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