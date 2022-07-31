Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко попробовал себя в роли декламатора украинских стихов.

Андрей Шевченко с тренерским штабом сборной Украины / фото из открытых источников

Андрей Шевченко в рамках проекта VOICES OF NATION зачитал стихотворение Тараса Шевченко "Якби ви знали, паничі...".

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Цель замысла – реклама украинской поэзии и музыки с помощью известных спортсменов и артистов. Организаторами проекта выступили журнал Vogue Ukraine и киевский торговый центр ЦУМ.

Напомним, 45-летний Андрей Шевченко стал первым послом благотворительной платформы United24 в поддержку Украины, которую запустил Владимир Зеленский. Кроме того, Шева информирует европейцев о войне в Украине и помогает беженцам найти новое жилье в Европе.

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