"Я не буду держать его, исходя из того, что увидел. У нас уже есть маленький Дембеле (Карамоко Дембеле, – прим.), которому 19 лет, нам нужны готовые футболисты.

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Есть очень интересные вещи в том, что демонстрирует Диалло в атаке, но когда ты играешь среди четырех игроков, ты должен работать, потому что мы не ПСЖ", – цитирует главного тренера Бреста Мишеля Дер Закаряна Le Télégramme.

Напомним, 19-летний сенегалец выступал за Динамо U-19 и стал одним из лидеров команды в Юношеской лиге УЕФА (8 матчей, 5 голов). После начала полномасштабной войны Диалло воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с Динамо, рассчитанный до конца 2026 года. Игрок поддерживал форму в составе Бреста – 11-й команды Франции сезона 2021/22, однако не убедил тренеров в необходимости трансфера.

По информации СМИ, ранее игроком интересовались Бавария, Марсель, Вильярреал и другие именитые клубы.

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