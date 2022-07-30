"Мы бы очень хотели обновить состав опытными игроками, но сегодня это невозможно. Агенты даже не вступают ни в какие переговоры, потому что никто до конца не понимает, где мы будем играть.

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Вот накануне обстреляли окраины Киева. Мне тяжело делать какие-то трансферы легионеров.

Насчет Кирилла Ковальца... Я не могу сказать, как Луческу видит. Ковалец продолжает быть с нами в Лодзе. Должен только Мирча сказать, нужен ли он нам", – сказал Суркис в программе "Цыганык Live".

Напомним, Ковалец стал свободным агентом после завершения контракта с Александрией. В октябре полузащитник получил травму "крестов", поэтому успел наиграть в сезоне лишь 11 матчей, оформив 1 гол и 2 ассиста.

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